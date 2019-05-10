На Украине полицейские довели ребенка до слез из-за советской пилотки

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-10T14:17:37+03:00

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Празднование Дня Победы в Запорожье превратилось в настоящий "праздник со слезами на глазах" после того, как украинские полицейские заставили девочку снять с голову советскую пилотку с красной звездой. Запись инцидента была опубликовала в Facebook.

На кадрах ролика видно, как напуганный ребенок обнимает женщину, предположительно, свою маму, и громко рыдает. По разговору между прохожими и полицейскими можно понять, что правоохранители заставили девочку снять головной убор из-за советской символики. Дело в том, что в украинском законодательстве есть положение "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". На него-то стражи порядка и сослались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708001" frameborder="0"></iframe> Сорвали пилотку с ребёнка.

Толпу такой ответ не устроил, и она начала скандировать "позор" и "наглость". Украинцы призвали полицейских не уподобляться властям и лучше обратить внимание на демонстрацию нацистской символики, что как раз происходило недалеко от места инцидента. На это замечание правоохранители никак не отреагировали.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во время празднования Дня Победы в Киеве произошел похожий инцидент. Одетая в форму красноармейца женщина отказалась снять пилотку с красной звездой, и тогда полицейские силой затащили ее в служебный автомобиль, несмотря на протесты окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU