2019-05-10T14:41:39+03:00
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Доме композиторов

В тот же день автора песни "Прекрасное далеко" похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Композитор Евгений КрылатовКомпозитор Евгений КрылатовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Церемония прощания с гениальным композитором, народным артистом России Евгением Крылатовым состоится в субботу, 11 мая, в Московском доме композиторов. Об этом сообщил представитель департамента культуры столицы.

Напомним, что автор множества знаменитых и всеми любимых песен, таких как "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" и "Лесной олень" скончался 8 мая в возрасте 85 лет. Последние недели мужчина находился под постоянным присмотром медиков в одной из московских больниц. Врачи пытались вылечить Евгений Павловича, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, однако безуспешно.

"Прощание пройдет 11 мая в 11:00 в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке", - цитирует ТАСС представителя департамента культуры.

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день Крылатова похоронят на Митинском кладбище рядом с его супругой Севиль, которая ушла из жизни на пять лет раньше.

Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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