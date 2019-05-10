2019-05-10T15:25:38+03:00
В мире

Международный трибунал огласит решение по делу задержанных в России украинских моряков 25 мая

В МИД РФ, в свою очередь, ранее заявили, что данный трибунал не имеет юрисдикции для расследования инцидента в Керченском проливе
Александр ДЖУМАЕВ
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В Гамбурге завершились слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных по итогам инцидента в Керченском проливеВ Гамбурге завершились слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных по итогам инцидента в Керченском проливеФото: REUTERS
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В Гамбурге завершились слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных по итогам инцидента в Керченском проливе за нарушение границы России. По данным агентства "Укринформ", окончательное решение трибунала будет оглашено 25 мая.

В апреле этого года МИД Украины по поручению действующего президента страны Петра Порошенко обратился в трибунал ITLOS в связи с ситуацией вокруг моряков. По этому делу представителями Киева было инициировано два процесса: в рамках иска, для которого будет создан арбитраж, украинские власти потребуют от России компенсации за арест военных кораблей, а еще до начала этого разбирательства представители Украины будут просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

В МИД России, в свою очередь заявили, что трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для расследования инцидента в Керченском проливе. В мае российская сторона уведомила трибунал, что Москва не примет участия в слушаниях, в связи с чем заседание трибунала было сокращено на один день.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок пересечения морской границы России при переходе из Черного в Азовское море, не отвечая на требования российских пограничников остановиться. В результате украинские корабли были остановлены, а моряков задержали и доставили в Керчь; в настоящий момент военнослужащие ВМС Украины находятся под арестом по подозрению в незаконном пересечении границы России.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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