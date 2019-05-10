Почти все судьи, принявшие решение о незаконности национализации ПриватБанка, не явились на квалификацию

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-10T17:01:21+03:00

Решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной было принято Окружным административным судом Киева по иску бизнесмена Игоря Коломойского в апреле этого года Фото: REUTERS

Сообщается, что судьи Окружного административного суда Киева не пришли на обязательное квалификационное оценивание по причине болезни

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Подавляющее большинство судей Окружного административного суда Киева, включая его главу Павла Вовка и судей, участвовавших в признании незаконности национализации "ПриватБанка", не явились на квалификационное оценивание, сославшись на болезнь. Об этом сообщает интернет-портал hromadske.ua.

"7 судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями: они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни", - заявил член Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По словам Макарчука, комиссия не имеет право "опровергать или проверять" предоставленные судьями медицинские справки. В связи с этим данная причина признается уважительной, а для судей был назначен новый день сдачи экзамена, отметил Макарчук.

Решение о признании национализации "ПриватБанка" незаконной было принято Окружным административным судом Киева по иску бизнесмена Игоря Коломойского в апреле этого года. Сразу после принятия этого решения Национальный банк Украины и министерство финансов страны заявили о намерении подать апелляцию. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, предложил изучить возможность привлечения судей, принявших это решение, к уголовной ответственности, а также поддержал скорейшее проведение их квалификационного оценивания.

ИСТОЧНИК KP.RU