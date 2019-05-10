Скончался британский актер и пародист Фредди Старр

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-10T18:23:21+03:00

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Британский актер и пародист Фредди Старр скончался на 77-м году жизни. Он умер в Испании, где жил в последние годы. Первым страшную новость сообщил опекун пародиста.

После того, как Старр перестал отвечать на звонки, мужчина пришел к нему домой и обнаружил, что подопечный мертв. Он скончался 9 мая, как раз в День Победы. Пока точные причины смерти не установлены, но не исключено, что произошла остановка сердца. Его нашли сидящим в кресле, видимо смерть наступила мгновенно.

Опекун Старра подтверждает, что у него были проблемы со здоровьем. В последнее время он сильно болел и перенес четырехкратное шунтирование сердца. В 2010 году у него был сердечный приступ, а после него стали появляться приступы астмы.

Фредди Старр родился в 1943 году в Ливерпуле. Телезрители помнят его по шоу «Фредди Старр» и «Шоу Фредди Старра», которые выходили в 90-х годах. А в 2016-м его обвинили в сексуальных домогательствах, после этого пародист принял решение перебраться из Великобритании в Испанию, пишет газета "Известия".

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ИСТОЧНИК KP.RU