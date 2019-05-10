Президент Белоруссии подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 19:19 2019-05-10T19:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы государства.

Отмечается, что документ был издан для "усиления меры ответственности" за преступления коррупционной направленности. "В соответствии с декретом, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Белоруссии Игорь Грейбо, в свою очередь, назвал новый декрет профилактической мерой в борьбе с коррупцией. "Коррупция для любого государства является одной из угроз безопасности, в том числе национальной. Коррупционные преступления, безусловно, тормозят развитие экономических, социальных и иных процессов в обществе", - приводит ТАСС слова Грейбо.

Представитель прокуратуры Белоруссии также подчеркнул, что указ был разработан по поручению президента и прошел согласование со всеми государственными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU