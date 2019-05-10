2019-05-10T19:20:58+03:00
Происшествия

В кораблекрушении у берегов Туниса погибло более 70 мигрантов

ЧП произошло в Средиземноморье
Елена АКИМОВА
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В берегов Туниса в кораблекрушении погибли не менее 70 человекВ берегов Туниса в кораблекрушении погибли не менее 70 человекФото: СОЦСЕТИ
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Не менее 70 человек погибли во время кораблекрушения, которое произошло у берегов Туниса. Известно, что на корабле находились мигранты из Африки.

Подробности происшествия сообщают тунисские информагентства. Все произошло 10 мая, в 40 милях от берега у тунисской провинции Сфакс.

«Пока точное число погибших не установлено, но жертвами кораблекрушения стали не менее 70 человек. Это нелегальные мигранты из Африки. Есть и те, кому удалось спастись. Выжили не менее 16 человек», - сообщает сайт Свободная пресса со ссылкой на информагентство ТАР.

В конце апреля 2019 года произошло кораблекрушение у берегов Венесуэлы. 33 человека пропали без вести. Небольшое судно разбилось из-за сильных волн у острова Патос в заливе Париа. На борту находились 35 человек. Спасатели вытащили из воды только двоих. Причем обнаружили тонущих в зоне пролива Бока-де-Драго между Сукре и Тринидадом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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