США рассматривают возможность замены Турции в программе создания истребителя F-35
Вашингтон рассматривает вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с планами Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
"Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по [программе создания] F-35. Несмотря на это, мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они применят для своей противовоздушной обороны систему, отвечающую [стандартам] НАТО", - приводит ТАСС слова представителя Пентагона.
При этом Лорд отметила, что исключение Турции из программы создания F-35 может привести к росту стоимости самолета и замедлению выпуска комплектующих. Тем не менее, представитель Пентагона отметила, что минимизация влияния этих факторов возможна.
Контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем российского производства С-400 был подписан в 2017 году. Это решение вызвало недовольство Вашингтона: так, в прошлом году в США обсуждался вопрос введения санкций против Турции, а в марте этого года в Сенат США был внесен проект закона о запрете поставок Анкаре самолетов F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU