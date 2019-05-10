2019-05-10T19:56:51+03:00
В мире

США рассматривают возможность замены Турции в программе создания истребителя F-35

В Пентагоне отметили, что причиной этому являются намерения Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400
Александр ДЖУМАЕВ
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Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35Фото: REUTERS
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Вашингтон рассматривает вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с планами Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по [программе создания] F-35. Несмотря на это, мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они применят для своей противовоздушной обороны систему, отвечающую [стандартам] НАТО", - приводит ТАСС слова представителя Пентагона.

При этом Лорд отметила, что исключение Турции из программы создания F-35 может привести к росту стоимости самолета и замедлению выпуска комплектующих. Тем не менее, представитель Пентагона отметила, что минимизация влияния этих факторов возможна.

Контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем российского производства С-400 был подписан в 2017 году. Это решение вызвало недовольство Вашингтона: так, в прошлом году в США обсуждался вопрос введения санкций против Турции, а в марте этого года в Сенат США был внесен проект закона о запрете поставок Анкаре самолетов F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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