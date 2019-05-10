Верховный суд Венесуэлы объявил о заключении вице-спикера парламента в военную тюрьму

СЕГОДНЯ 20:33 2019-05-10T20:33:32+03:00

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Верховный суд Венесуэлы сообщил в пятницу, 10 мая, о переводе первого вице-спикера Национальной ассамблеи страны Эдгара Самбрано, арестованного спецслужбами страны на этой неделе, в следственный изолятор в военной тюрьме.

"Второй специальный суд первой инстанции, обладающий правом вести дела, связанные с расследованием терроризма, согласился с тем, что расследование [в отношении Эдгара Самбрано] должно продолжаться в обычном порядке, и дал указание перевести его в следственный изолятор, находящийся в штаб-квартире военной полиции Форта Тиуна", - говорится в документе, опубликованном на странице суда в Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании Эдгара Самбрано сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN). По словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, существует вероятность того, что Самбрано был похищен.

На этой неделе Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Верховный суд страны, в свою очередь, разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за участие в антиправительственных выступлениях 30 апреля.

Политический кризис в Венесуэле обострился 30 апреля. В этот день группа военных выступила на стороне Гуайдо, после чего по всей стране прошли массовые акции протеста. Тем не менее, оппозиции не удалось добиться свержения президента страны Николаса Мадуро; по словам Хуана Гуайдо, одной из причин этого стала недостаточная поддержка противников Мадуро со стороны силовиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU