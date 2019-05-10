Столичных автомобилистов призвали к внимательности из-за непогоды
Столичных водителей призывают быть внимательными на дороге из-за непогоды. Сильный ветер и дождь с грозой способствует ухудшению обстановки на дороге, а значит, возникает риск увеличения числа аварий. С просьбой быть предельно внимательными выступили в ЦОДД, обращение опубликовано на странице подразделения в Twitter.
«Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов», – говорится в сообщении.
МЧС напоминает, что скорость ветра может усилить до 13-18 метров в секунду. Ранее был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Планируется, что подобная непогода будет сохраняться на территории региона до субботы, 11 мая. За пару дней в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков.
Стихия бушует в столице.
Тем не менее, температура воздуха будет постепенно расти и приблизится к июньским значениям, сообщает сетевой издание m24.ru.
Ураганный ветер и дождь вторглись в планы москвичей перед 9 мая. Из-за стихии пришлось отменить воздушную часть парада, а несколько человек оказались в больнице.
Последствия урагана в Москве 9 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU