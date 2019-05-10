2019-05-10T20:53:00+03:00
В мире

Власти Венесуэлы открыли границу с Бразилией

Также была открыта граница Боливарианской Республики с островом Аруба
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти Венесуэлы приняли решение вновь открыть сухопутную границу с Бразилией, а также морскую границу с островом АрубаВласти Венесуэлы приняли решение вновь открыть сухопутную границу с Бразилией, а также морскую границу с островом АрубаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Венесуэлы приняли решение вновь открыть сухопутную границу с Бразилией, а также морскую границу с островом Аруба. Как сообщает издание El Nacional, об этом заявил вице-президент страны по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

"Президент [Николас] Мадуро объявляет международному сообществу о решении вновь открыть сухопутную границу с Бразилией с сегодняшнего дня", - сказал эль-Айссами. Тем не менее, власти Венесуэлы пока не планируют открывать границу Боливарианской Республики с Колумбией и островами Кюрасао и Бонайре; по словам эль-Айссами, граница "не будет открыта до тех пор, пока не враждебные призывы и помощь военизированным группировкам с целью нападения на венесуэльский народ и государственные институты".

Власти Венесуэлы приняли решение о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре. Это решение было принято после того, как оппозиция объявила о намерении доставить в страну гуманитарную помощь с территории этих стран.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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