Следователи вызвали Порошенко на допрос по делу о Евромайдане

СЕГОДНЯ 22:27 2019-05-10T22:27:41+03:00

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Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах в ходе Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом заявил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Как мне сообщили, что уже определились и следователи уже допрашивают [Порошенко]. Возможно, уже и завершили допрашивать на сегодняшний момент", - сказал Горбатюк в эфире телеканала ZIK. Представитель прокуратуры также выразил надежду на то, что Порошенко в пятницу подпишет новый протокол допроса, а также и предыдущий.

Ранее Горбатюк заявлял, что Порошенко неоднократно вызывали на допрос по этому делу, а также для подписания протокола допроса главы государства, который состоялся еще 18 ноября 2016 года. По словам представителя прокуратуры Украины, документ, который без подписи Порошенко не позволяет приобщить показания к делу, передавали президенту через его помощников и генерального прокурора семь раз.

Сам Порошенко ранее заявлял, что не удовлетворен расследованием, проводимым Горбатюком и его ведомством. Представитель прокуратуры, в свою очередь, заявил, что действующий президент Украины лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам".

Массовые протесты в Киеве, также известные как Евромайдан, продолжались с ноября 2013 по февраль 2014 года. Кульминацией конфликта стала стрельба неустановленных снайперов 20 февраля 2014 года, жертвами которой стали, по официальным данным, 53 человека. По данному факту Генеральная прокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан

ИСТОЧНИК KP.RU