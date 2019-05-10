Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

СЕГОДНЯ 22:42 2019-05-10T22:42:19+03:00

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24-летняя жительница Норвегии Биргитта Каллестад, вернувшаяся с Филиппин, умерла после укуса щенка. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным газеты, 24-летняя девушка, находившаяся на Филиппинах в отпуске, временно приютила бездомного пса. После возвращения в Норвегию Каллестад почувствовала себя нехорошо. В течение восьми дней она находилась в больнице, однако спасти ее не удалось.

Сам щенок позже умер от бешенства. Медики уже связались со всеми, с кем контактировала Каллестад перед смертью. Отмечается, что она стала первой погибшей от этой болезни жительницей Норвегии за 200 лет.

"Наша дорогая Биргитта любила животных. Мы боимся, что такое может произойти с теми, кто имеет такое же доброе сердце, как и она", - отмечают члены семьи погибшей. Они также призвали сделать обязательной вакцинацию против бешенства для всех граждан страны, направляющихся на Филиппины.

ИСТОЧНИК KP.RU