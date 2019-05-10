В NASA подтвердили информацию о повышении концентрации спирта на МКС

СЕГОДНЯ 22:53 2019-05-10T22:53:45+03:00

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В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) подтвердили информацию о повышении уровня концентрации изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС) во время испытательного полета корабле Crew Dragon на станцию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя агентства Дэниэла Хуота.

"В ходе этой миссии было несколько сообщений. Повышенная концентрация изопропилового спирта в атмосфере космической станции, хотя является интересным (событием), не была значительным явлением и не представляло риска для экипажа", - приводит агентство слова представителя НАСА.

О повышении уровня спирта на МКС после прибытия корабля Crew Dragon ранее сообщил руководитель Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов. По его словам, в начале марта этого года анализаторы воздуха выявили на станции повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр.

ИСТОЧНИК KP.RU