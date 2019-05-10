Порошенко предложил Зеленскому встретиться до его инаугурации
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко готов принять любую дату инаугурации своего преемника Владимира Зеленского и предлагает новоизбранному главе государства встретиться до его официального вступления в должность.
Об этом заявили в пресс-службе администрации Порошенко, отметив, что он «с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа», и его устроит «любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. Подчеркивается, что согласно Конституции, Порошенко остается действующим президентом и «несет ответственность за ситуацию в стране».
«Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах» - цитирует заявление президентской пресс-службы Интерфакс.
В администрации добавили, что Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому встретиться до его инаугурации, «чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее новоизбранный лидер Незалежной сравнил поведение уходящего президента, который в последние дни у власти занялся кадровыми перестановками, с действиями туриста в египетском отеле, перед отъездом ворующим из номера полотенца, тапочки и еду со шведского стола.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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