Порошенко предложил Зеленскому встретиться до его инаугурации

СЕГОДНЯ 23:29 2019-05-10T23:33:27+03:00

В пресс-службе администрации пока действующего президента Украины ответили на слова избранного о тапочках из египетского отеля

Изменить размер текста: A A

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко готов принять любую дату инаугурации своего преемника Владимира Зеленского и предлагает новоизбранному главе государства встретиться до его официального вступления в должность.

Об этом заявили в пресс-службе администрации Порошенко, отметив, что он «с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа», и его устроит «любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. Подчеркивается, что согласно Конституции, Порошенко остается действующим президентом и «несет ответственность за ситуацию в стране».

«Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах» - цитирует заявление президентской пресс-службы Интерфакс.

В администрации добавили, что Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому встретиться до его инаугурации, «чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее новоизбранный лидер Незалежной сравнил поведение уходящего президента, который в последние дни у власти занялся кадровыми перестановками, с действиями туриста в египетском отеле, перед отъездом ворующим из номера полотенца, тапочки и еду со шведского стола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский требует от парламента назначить инаугурацию, потому что Порошенко надо еще «сдать ключ» и «паспортный контроль проходить»

Владимир Зеленский опубликовал «Срочное» видеообращение к депутатам Верховной Рады: «Дорогие депутаты! – начинает он. - Надеюсь, что вы не забыли слова депутатской присяги – исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете лишь в своих интересах, боясь роспуска Рады и затягивая назначение инаугурации» (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kp.ru/video/embed/708076" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU