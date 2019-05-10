Умерла актриса Нелли Корниенко

10 Май 23:54 2019-05-10T23:57:18+03:00

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В четверг, 9 мая, умерла народная артистка РСФСР Нелли Корниенко, которая целых 60 лет проработала на сцене Малого театра и за это время исполнила более полусотни ролей. О смерти актрисы с глубоким прискорбием сообщила на сайте театра его пресс-служба.

«Малый театр постигло горе – 9 мая после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нелли Ивановна Корниенко. Ровно через две недели ей исполнился бы 81 год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса обладала ярким талантом и уникальным творческим диапазоном, великолепными внешними данными и сценическим обаянием, а каждую из ее работ отличали «безупречный вкус, благородство, утонченность и изысканность, глубокое проникновение в суть характеров и дух отображаемой эпохи».

«Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству. Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким замечательной актрисы, а также всем поклонникам её безграничного таланта», - говорится в пресс-релизе театра.

СПРАВКА «КП»

Советская и российская актриса театра и кино Нелли Ивановна Корниенко родилась 23 мая 1938 года в Москве, в 1959 году закончила Театральное училище имени М .С. Щепкина и была приглашена в труппу Малого театра, где уже через два сезона стала одной из ведущих актрис. В кино снималась с 1960 года.

Зрители запомнили ее по ролям в таких кинолентах и фильмах-спектаклях, как «Средство Макропулоса», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «День рождения Терезы», «Доходное место» и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU