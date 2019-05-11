Порошенко сообщил, что ответил на вопросы следователей Генпрокуратуры

СЕГОДНЯ 00:48 2019-05-11T00:52:46+03:00

Уходящий президент Украины выразил уверенность, что все виновные по делу о «майдане» должны быть наказаны

Изменить размер текста: A A

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что побывал на допросе у следователей Генпрокуратуры страны по делу о расстрелах «Небесной сотни» во время беспорядков на Майдане Независимости в Киеве 18 и 20 февраля 2014 года, в результате которых он пять лет назад и пришел к власти.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников «революции достоинства» на Майдане в 2014 году, написал Порошенко на своей странице в Twitter.

«Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убеждён, все виновные должны быть обязательно наказаны», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Порошенко допрашивают по делу о «майдане» в качестве свидетеля, причем вызвать его в Генпрокуратуру удалось далеко не с первой попытки.

Напомним, в деле о беспорядках на так называемом «евромайдане» в феврале 2014 года, приведших к госперевороту на Украине, фигурируют сотни пострадавших и свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Небесную сотню» убили грузинские снайперы

Дмитрий СТЕШИН

Спустя четыре года с момента установки первых палаток Евромайдана в Киеве, приоткрылась завеса над одной из его главных тайн — кто стрелял в активистов и милицию на улицах столицы Украины (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Украинский генерал рассказал, чьи снайперы стреляли на Майдане

Сенсационными откровениями разразился в эфире канала «Россия 24» генерал-майор Александр Якименко, при Януковиче возглавлявший Службу безопасности Украины (аналог российского ФСБ). По его словам, тех самых неустановленных до сих пор снайперов, одинаково убивавших как сотрудников милиции, так и рядовых майданщиков, наняла сама оппозиция, которая захватила власть в Киеве (подробности).

Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших во время событий на Майдане.

ИСТОЧНИК KP.RU