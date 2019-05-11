2019-05-11T02:05:01+03:00
Политика

США отказали в визах нескольким членам российской делегации

Об этом рассказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание МИД РоссииЗдание МИД РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Несколько представителей российской делегации не смогли поехать в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, из-за того, что США отказали им в визе. Об этом сообщил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», - сказал он на заключительном заседании комитета в пятницу.

Владимир Ермаков добавил, что «с точки зрения многосторонней дипломатии это — полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз «безвозмездно и в возможно короткий срок», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале мая по той же причине замглавы департамента информации и печати МИД России не смог попасть на заседание ООН по СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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