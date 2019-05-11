2019-05-11T02:42:49+03:00
Экономика

Миллиардер из Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys

Сумма сделки оценивается в $88,5 миллиона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самый богатый человек в Индии — нефтяной магнат и мультимиллиардер Мукеш АмбаниСамый богатый человек в Индии — нефтяной магнат и мультимиллиардер Мукеш АмбаниФото: REUTERS
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Принадлежащая самому богатому человеку в Индии Мукешу Амбани компания Reliance Industries купила британскую сеть магазинов игрушек Hamleys, владельцем которой ранее была компания C Banner, сообщила в пятницу газета Financial Times.

По данным издания, стоимость сделки оценивается в 68 миллионов фунтов стерлингов (88,5 миллиона американских долларов). Отмечается, что первый магазин игрушек Hamleys был открыт предпринимателем из Корнуолла Уильямом Хэмли в 1760 году в Лондоне, на сегодняшний же день в сеть входит 150 торговых точек в 18 странах мира.Главный магазин Hamleys располагается на одной из торговых улиц британской столицы – Риджент-стрит, занимает здание в семь этажей и считается лондонской достопримечательностью, он был открыт в 1881 году.

За последние 15 лет сеть Hamleys меняла владельцев четыре раза. В 2015 году ее за 100 миллионов фунтов стерлингов (по нынешнему курсу – примерно $130 миллионов) купила китайская компания C Banner, однако уже через два года британская сеть магазинов игрушек стала убыточной, ее потери тогда составили более 11 миллионов долларов.

Как писал сайт kp.ru, Мукеш Амбани – один из двух индийских братьев-миллиардеров, в прошлом году он занял пятую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes с состоянием в 43 миллиарда долларов, а его младший брат Анил Амбани – шестую ($42 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU

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