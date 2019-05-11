США призвали Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной

СЕГОДНЯ 02:57 2019-05-11T03:18:11+03:00

Вашингтон призвал Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной Фото: REUTERS

Об этом заявила представитель администрации Трампа в преддверии визита венгерского премьера в Вашингтон

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Соединенные Штаты призвали Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной, заявила представитель американской администрации журналистам на специальном телефонном брифинге в пятницу в преддверии предстоящего в понедельник визита венгерского премьера Виктора Орбана в Вашингтон.

По ее словам, США настаивают, чтобы Будапешт «не использовал свою роль в НАТО... фактически для того, дабы добиться изменения законов о языке».

«По сути, мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке», - пояснила она.

Представитель администрации Трампа добавила, что Венгрия не должна использовать в этих целях международные институты.

«Нас это очень тревожит. Мы пытаемся объяснить, что это просто неуместно», - цитирует ее заявление ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения Будапешта с Киевом испортились в начале осени 2017 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», по которому в школах Незалежной сократили обучение на языках национальных меньшинств – в частности, русском и венгерском. С тех пор Венгрия блокирует любые мероприятия НАТО с участием украинской делегации, добиваясь отмены или изменения этого закона.

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Концепция «Весь мир с нами», которую горячо исповедуют нынешние украинские власти, дала очередную трещину. Можно даже сказать, что уже и не трещину, а разлом. Правительство Венгрии направило официальное обращение Генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Йенсу Столтенбергу, в котором призвало пересмотреть отношения с Украиной и все программы ее поддержки. То, что там говорится – это даже не холодный, а просто ледяной душ для Киева (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU