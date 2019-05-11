В Ингушетии умер самый пожилой житель России – - 123-летний Аппаз Илиев

СЕГОДНЯ 03:59 2019-05-11T04:21:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 мая, умер самый пожилой житель России – 123-летний Аппаз Илиев из Ингушетии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Ушёл из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече», - написал Юнус-Бек Евкуров, проиллюстрировав сообщение своим снимком во время беседы с уважаемым старцем.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров проиллюстрировал сообщение своим снимком во время беседы с долгожителем

Аппаз Илиев скончался в реанимации Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ), медики до последней минуты боролись за его жизнь, но чуда не случилось. Об этом ТАСС рассказала заместитель главврача ИРКБ Тамара Касиева, добавив, что тело старейшины уже передано родственникам, «отправили его домой на машине медицины катастроф».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Аппаз Илиев оказался на 10 лет старше японца Масадзо Нонака, которого Книга рекордов Гиннесса в прошлом году назвала самым пожилым человеком на планете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ингушетии умер самый старый человек в России Аппаз Илиев

Около шести часов вечера 10 мая стало известно, что в критическом состоянии в реанимации оказался житель Ингушетии Аппаз Илиев. Через три часа пришла скорбная новость – самый старый человек в России умер в возрасте 123 лет.

Раньше, когда старец попадал в больницу, он успешно и быстро шел на поправку, а два года назад врачи вообще провели уникальную операцию и вернули рекордсмену зрение. Но в этот раз медики были бессильны - у долгожителя развилась полиорганная недостаточность (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU