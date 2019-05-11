В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, пострадали пять человек
В международном аэропорту Пирсон канадского города Торонто произошло ЧП: пассажирский самолет Bombardier DHC-8-300 авиакомпании Air Canada столкнулся с топливозаправщиком, сообщает телеканал CBC News.
В результате травмы получили пять человек: три члена экипажа (оба пилота и стюардесса) и два пассажира, все пострадавшие были госпитализированы. К этому часу четверых из них уже отпустили домой, в больнице остается только один.
Отмечается, что самолет, на борту которого находился 51 пассажир, ночью вылетел из Торонто в Садбери, но из-за непогоды вернулся в аэропорт вылета, и при посадке, выруливая к терминалу, врезался в бензовоз. По версии полиции, в столкновении виноват водитель топливозаправщика, полиция уже предъявила шоферу обвинения в опасном вождении.
Авиакомпания извинилась перед своими клиентами за инцидент и пообещала отправить пассажиров в Садбери ближайшим рейсом.
В аэропорту Торонто самолет столкнулся с топливозаправщиком .Пять человек получили травмы
ИСТОЧНИК KP.RU