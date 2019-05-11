2019-05-11T05:31:46+03:00
Происшествия

В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, пострадали пять человек

Три члена экипажа и два пассажира госпитализированы с травмами [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, в результате пострадали пять человекВ аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, в результате пострадали пять человекФото: кадр с видео youtube.com
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В международном аэропорту Пирсон канадского города Торонто произошло ЧП: пассажирский самолет Bombardier DHC-8-300 авиакомпании Air Canada столкнулся с топливозаправщиком, сообщает телеканал CBC News.

В результате травмы получили пять человек: три члена экипажа (оба пилота и стюардесса) и два пассажира, все пострадавшие были госпитализированы. К этому часу четверых из них уже отпустили домой, в больнице остается только один.

Отмечается, что самолет, на борту которого находился 51 пассажир, ночью вылетел из Торонто в Садбери, но из-за непогоды вернулся в аэропорт вылета, и при посадке, выруливая к терминалу, врезался в бензовоз. По версии полиции, в столкновении виноват водитель топливозаправщика, полиция уже предъявила шоферу обвинения в опасном вождении.

Авиакомпания извинилась перед своими клиентами за инцидент и пообещала отправить пассажиров в Садбери ближайшим рейсом.

В аэропорту Торонто самолет столкнулся с топливозаправщиком .Пять человек получили травмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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