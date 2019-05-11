В Австралии пилот 40 минут летел без сознания во время одиночного полета

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-11T07:20:46+03:00

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут Фото: REUTERS

Летчик-стажер почувствовал себя плохо уже в небе и успел включить автопилот, прежде чем упасть в обморок

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В Австралии самолет на протяжении 40 минут летел по воздуху на автопилоте, пока единственный на борту летчик-стажер был без сознания.

Об инциденте, произошедшем еще 9 марта, сообщили в Австралийском бюро транспортной безопасности. Все случилось, когда ученик летной школы Аделаиды выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Парафилд.

Накануне молодой человек переболел простудой и плохо спал, а утром еще и не позавтракал. В результате примерно через 40 минут полета он почувствовал себя плохо.

"Пилот начал чувствовать головную боль в районе лба и включил автопилот", - цитирует ABC представителя бюро.

После этого летчик потерял сознание. Диспетчеры пытались наладить связь, но ответа не поступало. Тогда было решено установить контакт с судном в воздухе. К тому моменту пилот уже начал приходить в сознание, а самолет пробыл в небе 40 минут. Когда летчик очнулся, то находился над океаном.

Диспетчеры помогли посадить воздушное судно в Парафилде, а лётная школа Аделаиды решила ввести новые требования к ученикам. Теперь все они должны записывать время последних приемов и пищи и сна. Без таких документов их просто не будут допускать к полетам.

Сайт kp.ru писал о том, что летчики периодически теряют сознание во время полетов, однако в больших лайнерах на такие случаи есть второй пилот.

ИСТОЧНИК KP.RU