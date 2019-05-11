Погода в Москве на 11 мая 2019 года: гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-11T07:30:49+03:00

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды в Москве на 11 мая 2019 года

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В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 11 мая 2019 года. Синоптики рассказали о том, что в эту субботу в столице вновь ожидается кратковременный дождь и местами гроза.

При этом ветер остается довольно сильным. Потоки южного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а временами порывы могут достигать даже 13-18 м/с.

На сайте метеорологического центра уточняется, что в целом погода в Москве остается теплой. Днем столбики термометра будут находиться в пределах 21..23 градусов. Ночью же температура опускается не ниже 9..11 градусов. Атмосферное давление держится в районе 746 миллиметров ртутного столба.

В последние дни в Москве бывает настолько жарко, что специалисты Роспотребнадзора ранее даже дали несколько советов относительно того, как спастись от духоты. Сайт kp.ru публиковал данные рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU