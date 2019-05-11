Ученые рассказали, как человечество изменило Землю за последние 50 лет

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-11T07:51:15+03:00

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Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором приняли участие более 400 ученых и специалистов. На протяжении трех лет они собирали и анализировали данные более чем из 15 тысяч источников, чтобы выяснить, как человеческая деятельность повлияла на нашу планету за последние 50 лет.

В результате оказалось, что примерно миллиону видов животных грозит исчезновение. Из них 40% амфибий, 33% кораллов и треть морских млекопитающих. Уже сейчас количество локальных видов на суше сократилось на 20%.

Продуктивность земной поверхности за прошедшие полвека также снизилась на 23%. Ежегодно земляне добывают около 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. При этом более трети поверхности суши и 75% запасов пресной воды уходит на сельское хозяйство и животноводство.

В море ситуация также обстоит печально, говорится в исследовании. Люди ежегодно сбрасывают в океанские воды 300-400 тонн тяжелых металлов и токсичных отходов. Уже сейчас в Мировом океане зафиксировано около 400 "мертвых зон" общей площадью 245 тысяч квадратных километров - это даже больше, чем площадь Великобритании.

Сайт kp.ru писал о том, что каждый год экологи определяют дату Всемирного дня экологического долга. В этот день человечество тратит последние возобновляемые ресурсы, которые планета может восстановить за год, и дальше живет "в долг". Постепенно эта дата наступает все раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU