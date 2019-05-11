2019-05-11T08:32:37+03:00
Происшествия

В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива

Инцидент произошел в результате столкновения нефтяного танкера с перевозившим баржи буксиром [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкеромРазлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкеромФото: скриншот с видео
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В Хьюстонском судоходном канале США столкнулись нефтяной танкер и груженый буксир. В результате инцидента произошел крупный разлив топлива. Об этом сообщили в пресс-службе американской береговой охраны.

Известно, что танкер налетел на буксир, когда тот перевозил две баржи, на каждой из которых находилось по 25 тысяч тонн бензина. От удара одна из них опрокинулась, а другая получила повреждения. Сколько именно топлива разлилось, пока непонятно.

В Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива.

Между тем, на кадрах с места ЧП видно, что вокруг баржи появилось огромное "радужное" пятно. Жители расположенного неподалеку города Сибрук жалуются на сильный запах горючего. В воздухе работает вертолет, который оценивает ситуацию. Также на место аварии направлены специалисты, передает телеканал CBS News.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года у берегов США столкнулись также ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary.

ИСТОЧНИК KP.RU

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