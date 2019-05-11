Представители США и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-11T09:32:57+03:00

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд встретился с замглавы Нацобороны Польши Томашем Шатковским в Пентагоне. Переговоры состоялись в минувшую пятницу, 10 мая. Главной темой обсуждения стало укрепление восточного фланга НАТО.

Стороны изучили варианты повышения безопасности в регионе посредством увеличения присутствия американских сил в Польше, а также поговорили о сотрудничестве в этой сфере в целом.

"Более глубокое, более тесное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для решения текущих угроз и вызовов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минобороны.

"КП" писала о том, что Варшава уже давно просит создать на своей территории новую военную базу Соединенных Штатов или просто увеличить число военнослужащих. Ожидается, что президента США Дональд Трамп может объявить о соответствующем решении 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU