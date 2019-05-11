2019-05-11T09:32:57+03:00
Политика

Представители США и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Альянс планирует "повысить безопасность" региона с помощью увеличения американского контингента в республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На переговорах шла речь о вариантах повышения безопасности восточного фланга НАТОНа переговорах шла речь о вариантах повышения безопасности восточного фланга НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд встретился с замглавы Нацобороны Польши Томашем Шатковским в Пентагоне. Переговоры состоялись в минувшую пятницу, 10 мая. Главной темой обсуждения стало укрепление восточного фланга НАТО.

Стороны изучили варианты повышения безопасности в регионе посредством увеличения присутствия американских сил в Польше, а также поговорили о сотрудничестве в этой сфере в целом.

"Более глубокое, более тесное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для решения текущих угроз и вызовов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минобороны.

"КП" писала о том, что Варшава уже давно просит создать на своей территории новую военную базу Соединенных Штатов или просто увеличить число военнослужащих. Ожидается, что президента США Дональд Трамп может объявить о соответствующем решении 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой
Перехваченный в Индии украинский Ан-12 отпустили после досмотра
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
Китай спустил на воду два ракетных эсминца
Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из СИЗО Александрии
Ученые рассказали, как человечество изменило Землю за последние 50 лет
Погода в Москве на 11 мая 2019 года: гроза и сильный ветер
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания во время одиночного полета
ВМС Венесуэлы сообщили, что корабль США зашёл в территориальные воды страны
Марин Ле Пен выдвинула Макрону ультиматум
Украинский министр: Железнодорожное сообщение с Россией прекратится само по себе
В аэропорту Торонто самолет столкнулся с бензовозом, пострадали пять человек
Трамп заявил, что ракетные испытания КНДР пока не подорвали его веру в «дружбу» с Ким Чен Ыном
В Ингушетии умер самый пожилой житель России – 123-летний Аппаз Илиев