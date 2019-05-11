Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-11T11:38:24+03:00

Президент РФ проведет переговоры с американским госсекретарем во время его визита в Россию

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Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и американского госсекретаря Майка Помпео свидетельствует о том, что Вашингтон все же хочет иметь рабочие отношения с Москвой. Такого мнения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

"Это знак позитивный. Насколько понятно из того, что мы видим в сообщениях прессы, из того что сообщил Госдеп, президент (США Дональд Трамп) имеет серьезные виды на начало переговоров по стратегическим вооружениям", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом он предположил, что в ходе переговоров могут быть подняты другие вопросы, связанные с вооружениями. Речь идет, в частности, о ракетах средней и малой дальности и нераспространении ядерного оружия. Также может быть затронут ряд острых международных проблем, в которых заинтересованы Соединенные Штаты.

"Это и вопрос денуклеаризации северокорейской части Корейского полуострова, там все идет не так гладко, как хотелось бы Трампу. Есть вопросы, которые созданы усилиями самих США, но не решаются - это Венесуэла, Иран. Так что вопросов много, трудно сказать, что они успеют обсудить", - сказал Рогулев.

Сайт kp.ru писал о том, что Майк Помпео будет находиться с визитом в России с 12 по 14 мая. При этом он посетит не только Москву, но и Сочи, а также встретится с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU