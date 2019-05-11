2019-05-11T12:23:44+03:00
Происшествия

Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии

Предназначенная для защиты от солнца конструкция была сбита мощным порывом ветра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все пострадавшие доставлены в больницуВсе пострадавшие доставлены в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере семь учеников младших классов пострадали в результате падения навеса от солнца в японском городе Кагамииси. Тяжелая конструкция была сбита мощным порывом ветра в субботу, 11 мая, когда во дворе школы проводились спортивные соревнования.

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В полиции считают, что травмы могли получить и другие люди. Дело в том, что в Кагамииси установилась аномально жаркая погода под 30 градусов, сопровождающаяся сильным ветром, передает телеканал NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в японском городе Оцу случилась авария, в которой погибли два воспитанника детского сада. Машина отлетела в сторону малышей после того, как столкнулась с другим автомобилем на перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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