Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
В США в возрасте 92 лет умер Элвин Сарджент - известный американский сценарист, лауреат двух премий "Оскар" и один из создателей фильмов о человеке-пауке.
Мужчина скончался в Сиэтле по естественным причинам. Известно, что прощание с ним состоится в Лос-Анджелесе, однако конкретной даты пока нет, передает Deadline.
Элвин Сарджент написал сценарии к таким фильмам, как "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", "Неверная" и "Новый Человек-паук". Также он участвовал в создании второй и третьей части фильмов об этом персонаже киновселенной Marvel.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте в США скончался еще один известный сценарист и режиссер. Ларри Коэна не стала в возрасте 77 лет. Смерть настигла его в Лос-Анджелесе. Мужчина был известен, как "мастер ужасов". Из-под его руки вышли сценарии к таким фильмам, как "Вкусная дрянь" и "Маньяк-полицейский".
ИСТОЧНИК KP.RU