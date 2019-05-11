2019-05-11T14:34:19+03:00
Общество

Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке

В возрасте 92 лет умер Элвин Сарджент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Элвин Сарджент написал сценарий к "Новому Человеку-пауку"Элвин Сарджент написал сценарий к "Новому Человеку-пауку"Фото: кадр из фильма
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В США в возрасте 92 лет умер Элвин Сарджент - известный американский сценарист, лауреат двух премий "Оскар" и один из создателей фильмов о человеке-пауке.

Мужчина скончался в Сиэтле по естественным причинам. Известно, что прощание с ним состоится в Лос-Анджелесе, однако конкретной даты пока нет, передает Deadline.

Элвин Сарджент написал сценарии к таким фильмам, как "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", "Неверная" и "Новый Человек-паук". Также он участвовал в создании второй и третьей части фильмов об этом персонаже киновселенной Marvel.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте в США скончался еще один известный сценарист и режиссер. Ларри Коэна не стала в возрасте 77 лет. Смерть настигла его в Лос-Анджелесе. Мужчина был известен, как "мастер ужасов". Из-под его руки вышли сценарии к таким фильмам, как "Вкусная дрянь" и "Маньяк-полицейский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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