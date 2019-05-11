Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Владимир Зеленский пересмотрит "одиозные" решения действующего президента Украины Петра Порошенко после того, как сменит его на посту главы государства. Об этом сообщил советник шоумена, экс-министр финансов страны Александр Данилюк.
Он подчеркнул, что в штабе внимательно отслеживают все назначения, проводимые Порошенко в последние недели, а таких было много. Сайт kp.ru писал о том, что в связи с этим Зеленский даже обратился к депутатам Рады с просьбой не оттягивать решение по дате инаугурации.
"Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - сказал Данилюк в интервью "Лига.нет".
По его словам, команда новоизбранного президента уже сейчас сотрудничает со многими общественными организациями. Также в планах перезапуск набора и аттестации судей, зачистка системы власти от представителей большого бизнеса.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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