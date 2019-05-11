Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-11T14:48:20+03:00

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Владимир Зеленский пересмотрит "одиозные" решения действующего президента Украины Петра Порошенко после того, как сменит его на посту главы государства. Об этом сообщил советник шоумена, экс-министр финансов страны Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что в штабе внимательно отслеживают все назначения, проводимые Порошенко в последние недели, а таких было много. Сайт kp.ru писал о том, что в связи с этим Зеленский даже обратился к депутатам Рады с просьбой не оттягивать решение по дате инаугурации.

"Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - сказал Данилюк в интервью "Лига.нет".

По его словам, команда новоизбранного президента уже сейчас сотрудничает со многими общественными организациями. Также в планах перезапуск набора и аттестации судей, зачистка системы власти от представителей большого бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU