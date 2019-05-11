2019-05-11T16:16:14+03:00
Происшествия

Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобиле

Это крупнейшая партия запрещенных веществ, поступавшая через таможню за постсоветский период
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобилеБелорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобилеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 100 килограмм синтетического наркотика обнаружили сотрудники таможенной службы в Белоруссии в машине у 38-летней россиянки.

Позже стало известно, что это крупнейшая партия наркотиков, поступавшая через таможню за постсоветский период.

Дело в том, что машину 38-летней россиянки задержали в Бресте по дороге из Польши в Россию. Упаковки с экстази и гашишем были спрятаны в автомобиле, на котором женщина следовала по так называемому "красному коридору". Известно, что ранее она задекларировала электросамокат и напольный кондиционер. Многочисленные тайники с наркотиками были устроены по всей машине и открывались они только с помощью электромагнитного ключа. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. На данный момент женщина находится в СИЗО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки". В полицию обратился 26-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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