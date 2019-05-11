2019-05-11T17:30:29+03:00
Политика

"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР

Первый председатель Совмина Донецкой Народной Республики подчеркнул, что шаги по интеграции с Россией сделаны по-максимуму
Виктория ЗУБОВАВиктория ИВАШЕЧКИНА
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"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНРФото: REUTERS
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Первый председатель Совмина ДНР Александр Бородай рассказал Радио "Комсомольская правда" о пятилетии Донецкой и Луганской народных республиках и о том, что за этого время было достигнуто.

- Самое главное достижение республик за пять лет - то, что они стоят. Эта территория находится в руках русских людей. Государственный механизм, построенный волей русского народа, будучи созданный изначально очень хлипким, но он тем не менее стоит, - подчеркнул Бородай.

Он также напомнил, что ДНР создавалась, чтобы в условиях войны, которая была объявлена Киевом в виде антитеррористической операции, выжить и присоединиться к России.

- Конечная цель существования республики еще не достигнута. Полного присоединения к России еще пока нет, но шаги по интеграции с Россией - экономической, политической - республиками сделаны по максимуму. Эти шаги продолжаются, они достаточно благожелательно воспринимаются в РФ, - заявил Бородай.

Первый председатель Совмина ДНР заявил о том, что в конечном итоге республика присоединится к России.

- И, собственно, республики для того и существуют, чтобы русские люди (неважно, кто они по крови - малоросы, греки, сербы, немцы, евреи), объединенные идеей русского мира, могли бы стать частью большой России, - подытожил Бородай.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Ранее президент РФ упростил выдачу документа жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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