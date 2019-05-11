В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
Участники мероприятия также возложат цветы на месте гибели журналиста
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Московские мотоциклисты организуют мотопробег в память о журналисте Сергее Доренко. С инициативой выступил спецкор «Медузы» Илья Жегулёв.
- Завтра организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко, - отметил журналист в своем Facebook.
Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают собраться завтра в 14 часов у редакции радиостанции «Говорит Москва» на Пятницкой улице, д.25, стр.1.
ИСТОЧНИК KP.RU