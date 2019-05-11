2019-05-11T20:58:29+03:00
В мире

Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции

Бывший политик назвал фамилии других бывших чиновников страны, причастных к отмыванию денег
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупцииЭкс-глава Судана признал себя виновным в коррупцииФото: REUTERS
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Экс-президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции и отмывании денежных средств.

Бывший политик "признал выдвинутые против него обвинения в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денежных средств". Аль-Башир назвал фамилии и других бывших чиновников страны, причастных к коррупционным схемам, сообщает издание "Аль Джарида".

Как пишет пишут СМИ, во время допроса, проведенного генпрокуратурой Судана, экс-лидер страны находился в подавленном состоянии.

Напомним, ранее в ходе обыска в доме бывшего политика нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму местной валюты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку с занимаемой им должности. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве, в данный момент решается вопрос о формировании переходного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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