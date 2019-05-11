2019-05-11T22:33:30+03:00
Общество

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Митрополит Иларион напомнил об ответственности вождя за репрессии 1930-х годов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войнеВ РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Митрополит Иларион, глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Также мужчина напомнил об ответственности советского вождя за репрессии 1930-х годов и заявил о том, что церковь выразила отношение к этому историческому периоду канонизацией новомучеников.

- Совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, тем, кто преклоняется перед этой фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политик, - прокомментировал митрополит в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что незадолго до войны Сталин игнорировал донесения о готовящемся нападении гитлеровской Германии, советская армия оказалась "совершенно не готовой" к войне, а многие солдаты и военачальники были расстреляны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в РПЦ ответили Филарету, решившему именоваться «патриархом Украины-всея Руси». По словам Вахтанга Кипшидзе, экс-глава раскольничьей УПЦ пытается избежать роли отыгранной фигуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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