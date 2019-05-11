Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее

СЕГОДНЯ 23:30 2019-05-11T23:45:34+03:00

Актриса назвала ее «пугающей» и сказала, что так выглядел бы ее брат, если бы надел парик и накрасился [фото]

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В Дублинском музее восковых фигур появился новый экспонат – персонаж культового сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, снимок фигуры опубликован на официальной странице музея в Instagram.

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль «Матери драконов» Дейенерис, фигура показалась «пугающей», о чем она сказала в эфире вечернего шоу Джимми Киммела. По словам звезды «Игры престолов», именно так выглядел ее брат, если бы надел парик и накрасил тушью ресницы.

waxmuseumplus Персонаж Игры престолов Дейенерис Таргариен в Дублинском музее восковых фигур

Стоит отметить, что восковая Дейенерис не понравилась не только актрисе, произведение ирландских мастеров раскритиковали многие пользователи социальной сети. Один из них, например, написал, что фигура выглядит так, будто «кто-то пытался изобразить Дэвида Бэкхема, но в процессе передумал», к тому же, автор «плохо представлял себе внешность Дэвида Бекхэма или Эмилии Кларк».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Эмилия Кларк призналась, что завидует своей героине из «Игры престолов»: по словам актрисы, она в жизни совсем не такая красивая, как Дейенерис Таргариен.

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ИСТОЧНИК KP.RU