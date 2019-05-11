2019-05-11T23:45:34+03:00
Звезды

Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее

Актриса назвала ее «пугающей» и сказала, что так выглядел бы ее брат, если бы надел парик и накрасился [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
«Мать драконов» Дайнерис Таргариан из «Игры престолов»«Мать драконов» Дайнерис Таргариан из «Игры престолов»Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В Дублинском музее восковых фигур появился новый экспонат – персонаж культового сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, снимок фигуры опубликован на официальной странице музея в Instagram.

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль «Матери драконов» Дейенерис, фигура показалась «пугающей», о чем она сказала в эфире вечернего шоу Джимми Киммела. По словам звезды «Игры престолов», именно так выглядел ее брат, если бы надел парик и накрасил тушью ресницы.

waxmuseumpluswaxmuseumplus
Персонаж Игры престолов Дейенерис Таргариен в Дублинском музее восковых фигур
183 отметок «Нравится»431 комментариевInstagram

Стоит отметить, что восковая Дейенерис не понравилась не только актрисе, произведение ирландских мастеров раскритиковали многие пользователи социальной сети. Один из них, например, написал, что фигура выглядит так, будто «кто-то пытался изобразить Дэвида Бэкхема, но в процессе передумал», к тому же, автор «плохо представлял себе внешность Дэвида Бекхэма или Эмилии Кларк».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Эмилия Кларк призналась, что завидует своей героине из «Игры престолов»: по словам актрисы, она в жизни совсем не такая красивая, как Дейенерис Таргариен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).

КСТАТИ

«Игра престолов»: Шубы «Ночного дозора» — ковры из ИКЕА, а драконов рисовали с гусей

Пять неожиданных фактов о любимом сериале (подробности).

Игра Престолов. Финальный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Помощника московского прокурора обнаружили мертвым с галстуком во рту
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко
В Пакистане трое неизвестных открыли огонь в пятизвёздочном отеле
В ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборы
"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР
Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобиле
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео