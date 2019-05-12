В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
«Правительство США отключило воду в посольстве Венесуэлы, чтобы выкурить нас отсюда. Ни света, ни воды, мало еды», — написала на своей странице в Twitter одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
С середины апреля она вместе с другими активистами, сторонниками законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, находится в здании венесуэльского посольства в Вашингтоне, не давая занять его представителям лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Медея Бенджамин отметила, что активисты «держатся твердо».
Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, 30 апреля предпринял попытку государственного переворота, а после ее провала заявил, что рассчитывает на военное вмешательство со стороны США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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