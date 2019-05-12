Порошенко уволил замглавы своей президентской администрации

СЕГОДНЯ 01:25 2019-05-12T01:25:53+03:00

Филатов занимал эту должность с 2014 года и отвечал за правовое обеспечение выполнения функций «гаранта Конституции»

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Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в субботу, 11 мая, подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации президента Алексея Филатова,

«Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины», - говорится в указе, опубликованном пресс-службой уходящего главы украинского государства на его сайте.

Филатов занимал эту должность с 2014 года и отвечал за правовое обеспечение выполнения функций «гаранта Конституции». Стоит отметить, что он – один из тех трех работников президентской администрации, которых, как писал сайт kp.ru, подозревают в содействии беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, которого обвиняют в хищении 625 миллионов долларов во времена правления Виктора Януковича.

В апреле Алексея Филатова, а также экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызывали на допрос по этому делу в генпрокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU