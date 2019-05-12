2019-05-12T01:50:05+03:00
Общество

Доверчивого ветврача в Москве обманули, заставив потратить 12,5 тысячи рублей

Сотрудницу ветклиники вызвали якобы лечить собаку, а по дороге попросили купить шампанское и конфеты, пополнить мобильный
Саша ПЯТНИЦКАЯkp.ru
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Женщина обратилась в полицию и рассказала, как ее «развели» на 12,5 тысячи рублейЖенщина обратилась в полицию и рассказала, как ее «развели» на 12,5 тысячи рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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О необычных мошенниках рассказала сотрудница одной из столичных ветеринарных клиник. Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах Москвы, хенщина обратилась в полицию с заявлением и поведала, как ее «развели» на 12,5 тысячи рублей.

По ее словам, в клинику позвонил некий мужчина, представился Юрием Борисовичем и вызвал ветврача на дом для осмотра больной собаки, оставив свой мобильный телефон. Когда врач прибыла по указанному им адресу, ей сказали, что там нет никаких собак.

Тогда женщина позвонила по оставленному клиентом номеру, представившийся Юрием Борисовичем человек подтвердил вызов, и пояснил, что сейчас он на корпоративе по поводу юбилея заместителя начальника. Попросил подъехать по другому адресу, пообещал встретить через 15 минут. Но при этом уговорил заскочить в магазин, купить коробку конфет и бутылку шампанского, а «заодно» пополнить счет его мобильного. Деньги обещал вернуть. Потом – еще одного.

Позже он попросил наивную женщину купить бутылку «Хеннеси», но та отказалась – просто потому, что у нее на это уже не было денег. Тогда «Юрий Борисович» обматерил ветврача и бросил трубку. Только после этого она поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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