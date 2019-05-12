2019-05-12T03:52:58+03:00
Политика

Бойцы ВСУ в Донбассе отказались воевать и убили командира

Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Украинские военнослужащие в ДонбассеУкраинские военнослужащие в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Воюющие в Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ командира и убили его, рассказал официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, офицер 88-го батальона 35-й бригады ВСУ капитан Голик должен был сформировать и возглавить диверсионно-разведывательную группу для боевой вылазки на территорию ДНР, однако его подчиненные отказались идти в разведку, напомнив командиру о провале прошлой вылазки и гибели своих товарищей-солдат.

После бесплодных увещеваний подчиненных капитан Голик перещелк к угрозам: грозил военным трибуналом и тюрьмой. В ходе словесной перепалки один из военнослужащих застрелил командира из автомата.

Причем, как рассказал Безсонов, командир бригады отдал приказ представить смерть капитана Голика как боевую потерю в результаты обстрелов со стороны ДНР, чтобы скрыть произошедшее и избежать уголовной ответственности, передает РИА Новости.

Это не первый подобный случай в рядах ВСУ. Как писал сайт kp.ru, в начале марта бойцы ВСУ застрелили своего командира, который сделал им замечания по поводу употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что украинская армия за год так называемой «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: 219 человек были убиты, еще 844 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы
Порошенко заявил, что он создал «одну из самых сильных армий Европы»
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Доверчивого ветврача в Москве обманули, заставив потратить 12,5 тысячи рублей
Порошенко уволил замглавы своей президентской администрации
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
В Москве задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора
Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать
Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее
Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Помощника московского прокурора обнаружили мертвым с галстуком во рту
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко