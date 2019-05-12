Бойцы ВСУ в Донбассе отказались воевать и убили командира

СЕГОДНЯ 03:36 2019-05-12T03:52:58+03:00

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Воюющие в Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ командира и убили его, рассказал официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, офицер 88-го батальона 35-й бригады ВСУ капитан Голик должен был сформировать и возглавить диверсионно-разведывательную группу для боевой вылазки на территорию ДНР, однако его подчиненные отказались идти в разведку, напомнив командиру о провале прошлой вылазки и гибели своих товарищей-солдат.

После бесплодных увещеваний подчиненных капитан Голик перещелк к угрозам: грозил военным трибуналом и тюрьмой. В ходе словесной перепалки один из военнослужащих застрелил командира из автомата.

Причем, как рассказал Безсонов, командир бригады отдал приказ представить смерть капитана Голика как боевую потерю в результаты обстрелов со стороны ДНР, чтобы скрыть произошедшее и избежать уголовной ответственности, передает РИА Новости.

Это не первый подобный случай в рядах ВСУ. Как писал сайт kp.ru, в начале марта бойцы ВСУ застрелили своего командира, который сделал им замечания по поводу употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что украинская армия за год так называемой «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: 219 человек были убиты, еще 844 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU