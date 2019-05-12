2019-05-12T04:14:28+03:00
Политика

Трамп призвал Китай не тянуть с торговой сделкой

По мнению президента США, Пекин чувствует себя проигравшим и ждет выборов 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал Пекин не тянуть с заключением американо-китайского торгового соглашения, пригрозив значительным ухудшением условий сделки для КНР.

«Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ», - написал глава Белого дома на своей станице в Twitter.

Он отметил, что при такой ситуации китайцы «продолжат грабить» Соединенные Штаты «на 500 миллиардов в год», однако на будущих президентских выборах, как подчеркнул Трамп, победит он сам, поэтому ждать Пекину нечего.

«Было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас», - констатировал американский лидер.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что Штатам очень выгодны высокие пошлины на китайскую продукцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на недавнее заявление о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», Дональд Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. До этого с 10 мая США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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