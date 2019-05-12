Трамп призвал Китай не тянуть с торговой сделкой
Президент США Дональд Трамп призвал Пекин не тянуть с заключением американо-китайского торгового соглашения, пригрозив значительным ухудшением условий сделки для КНР.
«Думаю, что в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ», - написал глава Белого дома на своей станице в Twitter.
Он отметил, что при такой ситуации китайцы «продолжат грабить» Соединенные Штаты «на 500 миллиардов в год», однако на будущих президентских выборах, как подчеркнул Трамп, победит он сам, поэтому ждать Пекину нечего.
«Было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас», - констатировал американский лидер.
При этом он в очередной раз подчеркнул, что Штатам очень выгодны высокие пошлины на китайскую продукцию.
Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на недавнее заявление о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», Дональд Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. До этого с 10 мая США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU