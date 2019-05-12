2019-05-12T04:39:12+03:00
В мире

Пентагон объявил об успешных испытаниях противоракеты SM-3

Запуск ракеты-перехватчика был осуществлен с американского эсминца во время учений НАТО в Северной Атлантике
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
США испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Северной АтлантикеСША испытали ракету SM-3 на учениях НАТО в Северной АтлантикеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время учений противовоздушной и противоракетной обороны НАТО «Грозный щит» в Северной Атлантике военные Соединенных Штатов провели успешные испытания своей ракеты-перехватчика SM-3 (Standard Missile –3). Об этом в субботу, 11 мая, сообщило командование морскими силами США в Европе.

«Эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3 во время учений «Грозный щит-2019». Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», - цитирует РИА Новости сообщение командования американским флотом в Европе.

В учениях, которые проходят у побережья Шотландии и завершатся 19 мая, участвуют корабли Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании и США. Их экипажи отрабатывают «обнаружение, слежение и оборону от различного типа противокорабельных и баллистических ракет». Всего же в маневрах под названием «Грозный щит» задействовано 13 кораблей, 10 самолетов и около 3,3 тысячи военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон объявил о планах в 2020 году испытать новую противоракету SM-3 Block IIA на перехват межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Напомним, летом 2017 года ВМС США провели неудачные испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA. Тогда учения объясняли ядерной и ракетной угрозой со стороны КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре
В Москве заработал новый автовокзал «Северные ворота»
Трамп призвал Китай не тянуть с торговой сделкой
Бойцы ВСУ в Донбассе отказались воевать и убили командира
Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водометы
Порошенко заявил, что он создал «одну из самых сильных армий Европы»
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Доверчивого ветврача в Москве обманули, заставив потратить 12,5 тысячи рублей
Порошенко уволил замглавы своей президентской администрации
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
В Москве задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора
Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать
Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее
Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Помощника московского прокурора обнаружили мертвым с галстуком во рту
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко