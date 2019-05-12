Пентагон объявил об успешных испытаниях противоракеты SM-3

СЕГОДНЯ 04:26 2019-05-12T04:39:12+03:00

Запуск ракеты-перехватчика был осуществлен с американского эсминца во время учений НАТО в Северной Атлантике

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Во время учений противовоздушной и противоракетной обороны НАТО «Грозный щит» в Северной Атлантике военные Соединенных Штатов провели успешные испытания своей ракеты-перехватчика SM-3 (Standard Missile –3). Об этом в субботу, 11 мая, сообщило командование морскими силами США в Европе.

«Эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3 во время учений «Грозный щит-2019». Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», - цитирует РИА Новости сообщение командования американским флотом в Европе.

В учениях, которые проходят у побережья Шотландии и завершатся 19 мая, участвуют корабли Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании и США. Их экипажи отрабатывают «обнаружение, слежение и оборону от различного типа противокорабельных и баллистических ракет». Всего же в маневрах под названием «Грозный щит» задействовано 13 кораблей, 10 самолетов и около 3,3 тысячи военнослужащих.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон объявил о планах в 2020 году испытать новую противоракету SM-3 Block IIA на перехват межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Напомним, летом 2017 года ВМС США провели неудачные испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA. Тогда учения объясняли ядерной и ракетной угрозой со стороны КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU