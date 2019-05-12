Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-12T07:23:37+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 мая 2019 года

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Погода в Москве на 12 мая 2019 года будет облачной с прояснениями. Днем температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров опустятся до отметки 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В московской области днем ожидается до плюс 24 градусов. В вечернее и ночное время столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла. По прогнозам метеорологов, ночью местами ожидается небольшой дождь и гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду.

Как ранее писал сайт kp.ru, что днем 9 мая 2019 года на Москву обрушились мощный ливень и сильный ветер. В результате урагана были повалены деревья в разных районах города. Пять человек были госпитализированы в результате неблагоприятных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU