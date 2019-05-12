Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-12T08:47:34+03:00

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Основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер "Альфа-Банка" Михаил Фридман, согласно опубликованной газете The Sunday Times, вошли в десятку богатейших людей Великобритании.

Так, Алишер Усманов занял в рейтинге самых богатых налоговых резидентов Великобритании восьмое место. Его состояние оценивается в £11,339 млрд ($14,73 млрд). Следует отметить, что в прошлом году он также находился на этой позиции.

За ним в рейтинге The Sunday Times находится Роман Абрамович, его состояние оценили в £11,221 млрд ($14,58 млрд). Годом ранее бизнесмен занимал 13-ю строчку с £9,333 млрд ($12,64 млрд). Впервые в 2019 году в список вошел основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман. Он занимает 10 строчку, его состояние оценивается в £10,9 млрд ($14,1 млрд).

На первом месте в рейтинге находятся индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с состоянием в £22 млрд ($28,5 млрд). Лидера прошлого года Джима Рэтклиффа, они сместили на третью строчку списка. Его капитал в настоящее время оценивается в £18,15 млрд ($23,58 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU