СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-12T08:55:03+03:00

Неизвестные украли у пожилого человека 80 тысяч рублей и планшет стоимостью почти 28 тысяч

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В конце апреля в Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера. Как накануне рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в столичных правоохранительных органов, к пожилому человеку, проживающему на улице Кибальчича, днем 29 апреля позвонили в дверь неизвестные, которые представились сотрудниками пожарной охраны. Доверчивый пенсионер им открыл, впустил в квартиру.

А когда незнакомцы ушли, обнаружил пропажу. Оказалось, что незваные гости похитили все его сбережения – 80 тысяч рублей – и планшет «Самсунг» стоимостью 27 990 рублей. Общая сумма украденного составила 107 990 рублей. Пенсионер обратился в полицию.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как сотрудницу одной из столичных ветеринарных клиник заставили потратить 12,5 тысячи рублей. «Клиент», вызвавший ветврача на дом якобы лечить собаку, попросил женщину по дороге купить бутылку шампанского и коробку конфет, пообещав вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU