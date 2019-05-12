2019-05-12T09:54:13+03:00
Общество

Умерла Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Актриса скончалась на 73-м году жизни
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон умерла в возрасте 72 летЗвезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон умерла в возрасте 72 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Звезда культового сериала «Твин Пикс», актриса и бывшая модель Пегги Липтон умерла в субботу, 11 мая, в возрасте 72 лет от рака. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление ее дочерей Кидады и Рашиды Джонс.

«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней», - говорится в заявлении.

Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет начала работать моделью, а в 19 лет дебютировала в качестве телевизионной актрисы в сериале «Шоу Джона Форсайта». Позже Липтон появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец». В сериале "Твин Пикс" она сыграла роль хозяйки закусочной.

В мае прошлого года, как ранее писал сайт kp.ru, в США умерла американская актриса Памела Гидли, получившая широкую известность после роли Терезы Бэнкс – героини фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Прощание с Сергеем Доренко не состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
В Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов
Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области
Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России
Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь
Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека
Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией
Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве
Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре