Умерла Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-12T09:54:13+03:00

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Звезда культового сериала «Твин Пикс», актриса и бывшая модель Пегги Липтон умерла в субботу, 11 мая, в возрасте 72 лет от рака. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление ее дочерей Кидады и Рашиды Джонс.

«Она закончила жизнь спокойно в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней», - говорится в заявлении.

Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет начала работать моделью, а в 19 лет дебютировала в качестве телевизионной актрисы в сериале «Шоу Джона Форсайта». Позже Липтон появлялась в таких сериалах, как «Колдунья», «Час Альфреда Хичкока» и «Вирджинец». В сериале "Твин Пикс" она сыграла роль хозяйки закусочной.

В мае прошлого года, как ранее писал сайт kp.ru, в США умерла американская актриса Памела Гидли, получившая широкую известность после роли Терезы Бэнкс – героини фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU