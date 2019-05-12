2019-05-12T11:19:36+03:00
Общество

МВД России: новые дорожные знаки могут привести к росту ДТП

Обновленный национальный ГОСТ вступил в силу 1 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В МВД Россиии считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту аварий на дорогахВ МВД Россиии считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту аварий на дорогахФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство внутренних дел России предупредило, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в стране.

В ведомстве подчеркнули, как передает ТАСС, что ГОСТ, который устанавливает новый размер знаков, имеет предварительный статус. В МВД России считают, что отдельные нормы этого стандарта противоречат общепринятым правилам в области безопасности дорожного движения, а также международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает новые дорожные знаки, а также установку в городах знаков уменьшенного размера. Минимально допустимый размер их будет сокращен с 60 до 40 сантиметров по одной стороне.

Кроме того, согласно новым правилам, на дорогах нашей страны появятся новые знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки, например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Кокорин будет отбывать срок в колонии общего режима потому что он не сантехник
Царев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНР
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Умерла Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Прощание с Доренко отменили в последний момент: полиция планирует дополнительную экспертизу
В Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов
Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области
Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России
Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь
Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека
Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией
Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве
Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре