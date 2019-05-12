МВД России: новые дорожные знаки могут привести к росту ДТП

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-12T11:19:36+03:00

В МВД Россиии считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту аварий на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Министерство внутренних дел России предупредило, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в стране.

В ведомстве подчеркнули, как передает ТАСС, что ГОСТ, который устанавливает новый размер знаков, имеет предварительный статус. В МВД России считают, что отдельные нормы этого стандарта противоречат общепринятым правилам в области безопасности дорожного движения, а также международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, который предусматривает новые дорожные знаки, а также установку в городах знаков уменьшенного размера. Минимально допустимый размер их будет сокращен с 60 до 40 сантиметров по одной стороне.

Кроме того, согласно новым правилам, на дорогах нашей страны появятся новые знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки, например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

ИСТОЧНИК KP.RU