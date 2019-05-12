Россия объявила состав на игру с Австрией: первый матч на турнире проведет Телегин, в воротах будет Георгиев
В воскресенье, 12 мая, в Братиславе сборная России сыграет свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2019 года. В соперниках у команды Ильи Воробьева будет сборная Австрии. И наши уже назвали состав на эту игру. Есть несколько перемен в сравнении с игрой против Норвегии.
Так, в воротах у россиян будет Александр Георгиев. Андрей Василевский - в запасе. Заявленный же за сборную России Иван Телегин - в четвертом звене. Как и еще один "новичок" нашей команды защитник Никита Задоров.
В целом же, состав нашей команды остался без перемен.
1-е звено: Сергачев, Нестеров, Григоренко, Малкин, Дадонов
2-е звено: Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов
3-е звено: Хафизуллин, Гавриков, Анисимов, Кучеров, Гусев
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Барабанов, Задоров, Телегин.
Матч Россия - Австрия начнется в 13:15 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.
ИСТОЧНИК KP.RU