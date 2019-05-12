Жители Литвы выбирают президента и принимают участие в двух референдумах

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-12T13:34:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 мая, в Литве проходят седьмые за годы независимости президентские выборы. Всего открылось около 2 тысяч участков. Кроме того, одновременно с ними в республике проводятся два референдума. Один из них касается введения двойного гражданства, второй - сокращения на 15% депутатского корпуса.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, передает ТАСС. Фаворитами, согласно данным социологических опросов, являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Действующий глава государства Даля Грибаускайте находится на посту второй срок, поэтому согласно закону не может претендовать на третий. Из 2,8 миллионов жителей Литвы правом голоса обладают более 2,5 миллионов.

Согласно опросам, не менее четверти эмигрантов из Литвы готовы отказаться от родного гражданства и обратиться за британским или других стран ЕС. В связи с тем, что по закону литовец, приобретая паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство, большинство политиков, считают необходимым во что бы то ни стало сохранить связь этих людей с родиной. Поэтому вопрос расширения института двойного гражданства был вынесен на всенародное обсуждение.

На втором референдуме жителям Литвы предлагается сократить число парламентариев на 20 человек - до 121.

ИСТОЧНИК KP.RU