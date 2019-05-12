2019-05-12T13:34:34+03:00
В мире

Жители Литвы выбирают президента и принимают участие в двух референдумах

Всенародные опросы касаются введения двойного гражданства в стране и сокращения на 15% депутатского корпуса
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Литве проходят президентские выборы и два референдума. Фото: Delfi, Andrius UfartasВ Литве проходят президентские выборы и два референдума. Фото: Delfi, Andrius Ufartas
Изменить размер текста:

В воскресенье, 12 мая, в Литве проходят седьмые за годы независимости президентские выборы. Всего открылось около 2 тысяч участков. Кроме того, одновременно с ними в республике проводятся два референдума. Один из них касается введения двойного гражданства, второй - сокращения на 15% депутатского корпуса.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, передает ТАСС. Фаворитами, согласно данным социологических опросов, являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Действующий глава государства Даля Грибаускайте находится на посту второй срок, поэтому согласно закону не может претендовать на третий. Из 2,8 миллионов жителей Литвы правом голоса обладают более 2,5 миллионов.

Согласно опросам, не менее четверти эмигрантов из Литвы готовы отказаться от родного гражданства и обратиться за британским или других стран ЕС. В связи с тем, что по закону литовец, приобретая паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство, большинство политиков, считают необходимым во что бы то ни стало сохранить связь этих людей с родиной. Поэтому вопрос расширения института двойного гражданства был вынесен на всенародное обсуждение.

На втором референдуме жителям Литвы предлагается сократить число парламентариев на 20 человек - до 121.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России изменились правила оформления детского пособия
Цукерберг выступил против разделения компании Facebook
В ОАЭ в порту Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов
Россия объявила состав на игру с Австрией: первый матч на турнире проведет Телегин, в воротах будет Георгиев
МВД России: новые дорожные знаки могут привести к росту ДТП
Александр Кокорин будет отбывать срок в колонии общего режима, потому что он не сантехник
Царев прокомментировал пятилетие референдума о независимости ДНР и ЛНР
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Умерла Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Прощание с Доренко отменили в последний момент: полиция планирует дополнительную экспертизу
В Москве мошенники под видом сотрудников пожарной охраны ограбили 85-летнего пенсионера
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов
Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области
Фракция Порошенко в Раде обвинила Москву в дискриминации коренных народов России
Погода в Москве на 12 мая 2019 года: местами небольшой дождь
Жертвами взрыва газа в Ростовской области стали два человека
Польский генерал заявил, что Варшаве нужно улучшать отношения с Россией
Американский историк рассказал, как и зачем США шпионили на парадах Победы в Москве
Депутаты Госдумы 14 мая обсудят с банкирами снижение ипотечной ставки до 8%
Очевидцы сняли на видео гигантский водяной смерч в Сингапуре